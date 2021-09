De Kort past ervoor zielig te zijn: 'Ook met zeven vingers kun je goed leven'

Hij sprak lang niet met de media, na het ongeval op 24 juni. Hij deed pas eind augustus een boekje open in het NRC. "Ik pas ervoor om er een zielig verhaal van te maken. Tuurlijk heb je het liever niet. Tien vingers is fijner dan zeven, maar ook met zeven vingers kun je goed leven. Dat heb ik nu al gemerkt."

Dit keer was het zijn vader die hem uit de put trok. "Hij wees me erop dat ik voortaan niet meer dan zeven bier kon bestellen. En dat er verder niet zoveel aan de hand was", vertelt De Kort in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Hij zat acht dagen lang in de put. Hij was drie vingers kwijtgeraakt bij een ongeval en van de andere twee vingers was het nog niet zeker of hij ze ooit weer goed kon gaan gebruiken.

Hij praat inmiddels makkelijk over wat er die dag gebeurde. Hij was nog actief wielrenner, was bezig aan zijn laatste seizoen en hij had die ochtend net getraind. En hij had nog wat tijd over. Dus ging hij in op een uitnodiging om met vrienden te gaan eten bij een restaurant in Andorra, waar hij al enkele jaren woont. "Maar bij dat restaurant kun je niet met de auto komen. Het ligt op een berg, je hebt daar een heel mooi uitzicht."

Over de kop

Hij stapte in een buggy, een met een kooi eromheen voor de veiligheid, en reed over een onverharde weg omhoog. Hij kan zich het moment nog herinneren waarop het fout ging. De ondergrond veranderde. "De buggy rolde over de kop. Hij rolde eigenlijk gewoon om. Gewoon een keer, ik sloeg niet zes keer over de kop ofzo..."

Ondersteboven hangend probeerde De Kort zichzelf los te maken uit de veiligheidsgordels. Een handeling waarbij je beide handen nodig hebt. "Toen dat niet lukte, keek ik naar beneden en toen snapte ik waarom dat niet lukte."