Ondanks aanslag op Messi's schenen is Argentinië op dreef in WK-kwalificatie

De Uruguayaanse scheidsrechter Leodán González liet het spel in eerste instantie doorgaan, maar gaf Luis Martínez geel toen de aanval werd onderbroken. Vervolgens werd hij door de videoscheidsrechter naar de kant geroepen en zette hij na het bestuderen van de beelden de straf om in een rode kaart.

Argentinië beleefde in de Venezolaanse hoofdstad Caracas een gemakkelijke avond (3-1), maar raakte bijna Lionel Messi kwijt na een forse charge op de sterspeler.

Argentinië en Brazilië hebben beide gewonnen in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie voor het WK voetbal 2022.

Messi kon het duel wel vervolgen en speelde de wedstrijd gewoon uit. Lautaro Martínez (Internazionale) opende de score op slag van rust, waarna Argentinië in de tweede helft via Joaquín Correa (Internazionale) en Ángel Correa (Atlético Madrid) makkelijk uitliep naar een 3-0 voorsprong.

In blessuretijd redde Yeferson Soteldo (Toronto FC) de eer voor Venezuela uit een strafschop.

Brazilië blijft koploper

Koploper Brazilië won met 1-0 in Chili en boekte daarmee zijn zevende zege op rij. Negen spelers uit de Premier League ontbraken vanwege coronarestricties en het was tekenend dat doelman Wéverton de uitblinker was.

Aanvaller Everton Ribeiro maakte uit de rebound, nadat de Chileense keeper Claudio Bravo een schot van Neymar had gekeerd, de enige treffer van de wedstrijd.