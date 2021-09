Man steekt zes mensen neer in Nieuw-Zeeland, premier spreekt van terrorisme

In Nieuw-Zeeland heeft een man in een supermarkt zes mensen neergestoken. Hij werd al een tijd door de politie in de gaten gehouden en gevolgd. Daarom waren er snel agenten ter plekke om hem uit te schakelen. Hij is doodgeschoten.

Premier Ardern sprak in een persconferentie van een aanslag en zei dat de man gedreven werd door extremisme. Op de vraag van een journalist bevestigde ze dat de man een IS-aanhanger is.

De man reisde vanmorgen vanuit zijn woonplaats naar Auckland waar hij naar een supermarkt ging. De agenten die hem volgden konden niet voorkomen dat hij zes slachtoffers maakte. Van drie van hen is de toestand kritiek.

Volgens Ardern was hij een lone wolf, iemand die alleen handelde.