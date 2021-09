Wekdienst Tokio: paralympische ploeg maakt zich op voor gouden dag

Wekdienst Dag 10 - NOS

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs. Na de relatief magere medailleoogst van gisteren, is de dag in Tokio al voortvarend begonnen met drie bronzen plakken. We kunnen onze borst nat maken, want er hangt nog veel meer in de lucht voor de Nederlandse equipe. Het rolstoeltennisduo Tom Egberink en Maikel Scheffers stond in de troostfinale van het dubbelspel. Zij versloegen de Japanners Shingo Kunieda en Takashi Sanada met overtuigende cijfers: 6-3, 6-2. Egberink speelt morgen de finale van het enkelspel in het rolstoeltennistoernooi, tot deze week stond de Nederlander nog nooit in de halve finales van een groot toernooi. Hij treft in de finale wederom Kunieda, de nummer één van de wereld in het enkelspel. Egberink is achtste op de wereldranglijst.

Rolstoeltennissers Egberink en Scheffers veroveren brons - NOS

In het vrouwenenkelspel strijden Diede de Groot en Aniek van Koot ook om de medailles vandaag, maar dat doen ze voor de verandering eens niet tegen elkaar. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de finale bij het vrouwenenkelspel geen totaal Nederlandse aangelegenheid is. Van Koot maakt zich op voor de strijd om het brons tegen de Britse Jordanne Whiley. De Groot, de nummer één van de wereld, treft in de finale de Japanse Yui Kamiji, nummer twee van de wereldranglijst. De twee troffen elkaar al 39 keer eerder en 22 keer wist De Groot de Japanse te verslaan. De laatste jaren is De Groot echter telkens een maatje te groot. Van de laatste twaalf ontmoetingen won de 24-jarige Nederlandse elf keer.

De ontlading is groot bij Diede de Groot na het halen van de finales - Reuters

Vanaf 10.00 uur is er een grote kans dat we weer medailles zien vallen in het zwembad, want dan beginnen de finales. Met flink wat Nederlandse inbreng, want alle Nederlandse zwemmers die in actie kwamen in de series haalden ook de finales, al had dat bij Bas Takken (SM10) nogal wat voeten in de aarde. Tijdens zijn serie op de 200 meter wisselslag werd Takken in eerste instantie gediskwalificeerd, hij zou zijn benen verkeerd hebben gebruikt bij de schoolslag. Maar na een protest van de Nederlandse ploeg mag hij toch de finale zwemmen. Drukke zwemdag De finales bij het zwemmen zijn te zien via deze livestream. Naast Takken plaatsten Lisa Kruger (SM10, 200 meter wisselslag), Chantalle Zijderveld (SM10, 200 meter wisselslag), Thijs van Hofweegen (S6, 100 meter rugslag), Liesette Bruinsma (S11, 100 meter vrije slag) en Rogier Dorsman (S11, 100 meter vlinderslag) zich ook voor de finales. Tot slot haalden de Nederlandse estafettemannen met Takken, Van Hofwegen, Querijn Hensen en Tim van Duuren de finale op de 4x100 meter wisselslag.

Zo weten blinde zwemmers wanneer ze moeten keren in het zwembad - NOS

Die andere bronzen plakken werden door Niels Vink en Daniel Abraham Gebru binnengehaald. In de troostfinale bij het tennisenkelspel van de quads versloeg Vink de Japanner Koji Sugeno. Het jonge tennistalent won in de strijd om de derde plaats met 6-1, 6-4. Sugeno knokte zich in de tweede set nog wel van 0-3 terug tot 4-4, maar daarna wist hij nog maar twee punten te winnen. De 18-jarige tennisser uit Helmond kan terugkijken op een droomdebuut. Samen met zijn dubbelmaatje Sam Schröder behaalde hij woensdag verrassend goud bij het dubbelspel in de quads. Ze wonnen van titelverdedigers Dylan Alcott en Heath Davidson. Schröder staat zaterdag in de finale van het enkelspel tegenover Alcott. Brons voor Gebru Vroeg in de nacht stapte Daniel Abraham Gebru weer op de fiets voor zijn wegwedstrijd. De geboren Eritreeër, die dinsdag al goud won op de tijdrit, veroverde de bronzen medaille. Hij finishte achter de Franse Kévin Le Cunff en de voor Gebru welbekende Oekraïner Jegeor Dementjev. Vijf jaar geleden, in Rio de Janeiro, leek Gebru ook op het brons af te stevenen, maar vlak voor de finish gingen Alistair Donohoe en Dementjev onderuit waardoor Gebru zomaar paralympisch kampioen werd. Nu bleef iedereen op de been, het lukte Gebru echter niet aan te sluiten bij de twee koplopers. De 36-jarige wielrenner kwam een halve minuut later over de meet dan Le Cunff. Bekijk hieronder het volledige programma van de paralympiërs.

Niet alleen zijn er bij het zwemmen genoeg kansen op medailles, ook in het atletiektoernooi kan het een gouden dag worden. Maar liefst drie Nederlandse atleten strijden in de finale van de 100 meter (T64) om het podium. Marlène van Gansewinkel, Kimberly Alkemade en Fleur Jong beginnen om 12.14 uur aan de finales. Ook op drie andere onderdelen staan Nederlanders in de finales. Salima Rozema (verspringen), Noëlle Roorda (speerwerpen F46) en Oliver Hendriks (400 meter T62) komen vanmiddag ook in actie.