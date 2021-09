Dappere Griekspoor verliest kansloos van Djokovic op US Open

Tallon Griekspoor heeft niet voor een tweede verrassing kunnen zorgen bij zijn debuut op de US Open. De nummer 121 van de wereld stuntte tegen Jan-Lennard Struff, maar de beste tennisser van dit moment, Novak Djokovic, bleek van een wat zwaarder kaliber: 6-2, 6-3, 6-2.

Dankzij enkele mooie, aanvallende punten won Griekspoor zijn eerste servicegame (1-1), maar daarna gaf de Serviër gas en hij snelde geconcentreerd en foutloos spelend naar 6-2, 4-2.

Steun van publiek

Bij die stand liet Djokovic, geïrriteerd door een luidruchtige toeschouwer, wat steekjes vallen en een foute smash en een slordige forehand leidden tot een break. De Serviër brak meteen terug.

Griekspoor bleef ook in het vervolg prima serveren, kon geregeld goed mee in de rally en kreeg het publiek achter zich met mooi opgebouwde punten. Op 2-3 kreeg hij 3 breakpoints, maar Djokovic serveerde ze weg en had na een uur en 40 minuten de overwinning in de tas.