Ruimtevliegtuig Richard Branson voorlopig aan de grond

Het toestel van Virgin Galactic, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson mag voorlopig niet de lucht in. Tijdens de laatste vlucht, op 11 juli, week het toestel af van de afgesproken koers toen het op weg terug was na een korte, suborbitale ruimtevlucht.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, doet onderzoek naar die vlucht. Pas wanneer als de instantie er zeker van is dat de veiligheid van passagiers en anderen is gewaarborgd, mag het toestel weer vliegen.

Virgin Galactic zegt dat het nauw samenwerkt met de FAA en "de oorzaak van het incident probeert te achterhalen". Het ruimtevliegtuig, SpaceShipTwo, vloog in juli naar een hoogte van ongeveer 86 kilometer, net boven de grens van 50 mijl die de Amerikaanse luchtvaartautoriteit als het begin van de ruimte hanteren. Op die hoogte gaat de dampkring langzaam over in het luchtledige van het heelal. Na een korte tijd valt het ruimtevliegtuig langzaam terug.

'Uit koers geblazen'

Tijdens de afdaling vloog het toestel bijna 2 minuten lang iets lager dan was afgesproken. Virgin Galactic erkent dat, maar zegt dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie. Volgens het bedrijf werd het toestel door de wind op grote hoogte iets uit koers geblazen.

Het toestel werd bestuurd door twee piloten. Branson zelf en drie van zijn naaste medewerkers waren de passagiers. Virgin Galactic wil toeristische vluchten richting de ruimte verkopen. Hij is in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met twee andere multimiljardairs. Ook Amazon-oprichter Jeff Bezos, die een week na Branson naar de ruimte ging, en Elon Musk (SpaceX) hebben zich op het ruimtetoerisme gestort.