Man (24) aangehouden in onderzoek geweldsincidenten na vergisontvoering

De politie heeft opnieuw iemand aangehouden in het onderzoek naar een reeks geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Die zouden te maken hebben met de vergisontvoering begin augustus, waar een man van 56 het slachtoffer van werd.

De 24-jarige man uit Amsterdam die nu is opgepakt wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de explosie bij een woning in Alblasserdam afgelopen weekend en het plaatsen van een explosief bij een ander huis in diezelfde plaats.

Een inwoner van Alblasserdam meldde zich na de ontvoering bij de politie met de mededeling dat hij mogelijk het echte doelwit van de ontvoering was.

De woningen die zijn belaagd zijn van zijn vriendin en van haar dochter. In deze zaak is gisteren ook al een 43-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden.

1900 kilo cocaïne onderschept

Afgelopen weekend brak ook brand uit bij een bedrijfspand in Alblasserdam en werd een woning in Hendrik-Ido-Ambacht beschoten. Eerder, op 14 augustus, reed een auto tegen de gevel aan van een ander bedrijfspand in Zwijndrecht, waarna het gebouw door brand werd verwoest.

Volgens de politie hebben de bedreigingen en ontvoering mogelijk te maken met de onderschepping van bijna 1900 kilo cocaïne uit Ecuador, eind juli in de haven van Antwerpen.

Na het aanhoudende geweld de burgemeester van Alblasserdam besloten dat de politie de komende maand preventief mag fouilleren. De bebouwde kom is aangewezen als veiligheidsrisicogebied.