CBS: dip in mentale gezondheid jongvolwassenen

Meer jongvolwassenen dan voorheen kampten in de eerste helft van dit jaar met psychische problemen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een op de vier mensen tussen de 18 en 25 jaar was in de eerste helft van 2021 psychisch ongezond. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2020.

Iemand wordt volgens het CBS aangemerkt als psychisch ongezond als diegene zich bijvoorbeeld vaak somber voelt, zenuwachtig is en veel stress ervaart. Volgens de laatste cijfers kampen jongvolwassenen vaker met zulke klachten dan andere leeftijdsgroepen.

Ook de mensen buiten de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar hebben meer dan voorheen mentale gezondheidsklachten. Gemiddeld genomen is 15 procent van de mensen ouder dan 12 jaar psychisch ongezond. Dat is het hoogste percentage sinds 2001, toen de mentale klachten van mensen voor het eerst gemeten werden door het CBS.

De cijfers zijn opvallend, omdat het CBS eerder meldde dat de psychische gesteldheid van mensen in 2020 gelijk was aan andere jaren. Alleen in het laatste kwartaal van dat jaar was een lichte stijging te zien. Die trend lijkt in de eerste helft van 2021 dus door te zetten.

Invloed van pandemie

Of de coronacrisis de oorzaak is van de stijging in de mentale gezondheidsklachten onder mensen, kan het CBS niet vaststellen. Andere onderzoekers en zorgprofessionals waarschuwen wel al langer voor de mogelijke gevolgen van de pandemie op de mentale gezondheid van mensen, in het bijzonder van jongvolwassenen.

Zo publiceerde het Trimbos-instituut eerder dit jaar een onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de psychische gezondheid van mensen. Daaruit blijkt dat de mentale gezondheid zeker onder mensen tussen de 20 en 35 jaar achteruit is gegaan sinds de pandemie.