Drie Nederlanders omgekomen bij ongeluk in Spanje

Volgens het Baskische ministerie van Veiligheid zijn twee van hen ter plaatse omgekomen. De derde overleed een paar uur later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de krant El Diario Vasco kwamen de jongeren even na 10.00 uur in de ochtend in botsing met een vrachtwagen op de snelweg AP1, ter hoogte van de stad Soraluze. De vrachtwagen was beladen met stro, dat na het ongeluk deels vlam vatte en door de brandweer geblust moest worden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bericht nog niet bevestigd.