Verslagenheid na dood Bas van Wijk, 'een jofele, vrolijke vent'

Het ging volgens Gerry om een man met een hoedje op en een wit T-shirt aan. Verdere details ontbreken. "Iemand uit de vriendengroep peddelde daarna naar de overkant. Die heeft Van Wijk meteen gereanimeerd. Niemand anders kon dat. Hij moest hulp hebben." Volgens Gerry duurde het allemaal "heel erg lang" voor de hulpdiensten arriveerden. "Hij heeft het helaas niet gered. We hebben ons best gedaan."

Omstander Gerry was die dag met een groep vrienden aan het varen. "Op een gegeven moment hoorde ik drie klappen. We dachten nog: dat is vuurwerk. We gingen kijken, draaiden ons om, hoorden allemaal mensen gillen en wegrennen. En we zagen de dader wegrennen. Die liep de andere kant op."

De jongens verdwenen, maar kwamen later terug met een ouder iemand. Die probeerde indruk op Van Wijk te maken. "Je weet niet wie ik ben", zou hij hebben gezegd. "Even later trok die gast een pistool en begon te schieten", aldus de vriend van Van Wijk.

Een verhaal dat rondgaat, is dat er ruzie ontstond om een horloge. Tegen de krant zegt de beste vriend, die er zelf niet bij was, dat Van Wijk een paar jongens van een jaar of twintig zag kijken naar het horloge van een van de jongens in zijn vriendengroep. "Wat komen jullie hier eigenlijk doen? Ga weg", zou Van Wijk hebben gezegd.

Een getuige zegt tegen de NOS drie klappen te hebben gehoord. En in het AD zegt de beste vriend van Van Wijk dat er drie keer is geschoten. Twee kogels raakten de man uit Badhoevedorp, een miste hem.

Er zijn veel vragen na de dood van de 24-jarige Bas van Wijk uit Badhoevedorp, die zaterdag werd doodgeschoten op een strandje bij park De Oeverlanden in Amsterdam. Wat er zich precies heeft afgespeeld op het strandje, is vooralsnog onduidelijk.

Banshi, die werkt in het nabijgelegen strandpaviljoen, merkte rond 16.45 uur een hoop tumult. "Of we een AED hadden en eerste hulp konden verlenen, werd er gevraagd", zegt hij. "Er was geschoten, zeiden mensen. En toen kwam er een hele horde mensen in paniek aan. Dat er bloed lag, dat er iemand aan het doodgaan was. Maar in de wijde omgeving is er geen AED."

Ouders met kinderen

Banshi zegt dat de hulpdiensten er juist wel snel waren. "In een kwartier was echt alles hier binnen en werd er gereanimeerd door een buurtjongerenwerker, Salim. Tot de hulpdiensten er waren. Dat ging vrij rap." De paniek was groot. "Heel veel mensen waren in paniek. Ouders, mensen met kinderen. Het waren ook kinderen van zeven of acht jaar, die het van dichtbij hebben gemerkt."

Volgens Banshi was Van Wijk een jofele, vrolijke vent. "We kennen hem als klant. Altijd in voor een geintje. Een stoere, jonge kerel. In de bloei van zijn leven."

En ook een vrouw die op de plek van het schietincident een bloemetje komt leggen, heeft lovende woorden over voor Van Wijk. "Een rustige jongen. Heel lief." Haar zoon zat ooit bij Van Wijk op de basisschool. "Iedereen vindt het vreselijk. Wij wonen in Badhoevedorp, het nieuws gaat als een lopend vuurtje. Mijn zoon is erg aangeslagen. En boos ook, op de schutter. Dat gaat niet weg."

Signalement onduidelijk

De politie laat weten niet te kunnen reageren op de uitlatingen van de beste vriend van Van Wijk in het AD. "We hebben al de nodige mensen gesproken, maar er waren veel meer mensen aanwezig. We proberen mensen digitaal via Facebook en Instagram te bewegen om te reageren; foto's, video's, alles wat ze kunnen delen is welkom", zegt een woordvoerder.

Een signalement van de dader is nog niet beschikbaar. De politie meldde kort na het schietincident via Twitter dat het ging om een man van 20 tot 30 jaar met een lichte huidskleur en zwarte krullen. Later trok de politie dat bericht weer in.

"Het signalement was op dat moment door een getuige gegeven. Daarna hebben we nog veel meer mensen gehoord en die gaven ook andere signalementen. Daarom is besloten de tweet weg te halen", aldus de woordvoerder.