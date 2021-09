Engeland in heet avondje voorbij Hongarije, België komt vroege achterstand makkelijk te boven

EK-finalist Engeland heeft zijn ongeslagen status in groep I weten te behouden. In de Puskás Aréna in Boedapest werd nummer twee Hongarije met 3-0 verslagen.

Nadat de Engelse ploeg werd uitgefloten door het Hongaarse publiek omdat zij knielden tegen racisme, volgde een saaie eerste helft waarin weinig te beleven was.

Sterling en Kane

Na rust was Raheem Sterling het eindstation na een knappe aanval aan de linkerkant van Jack Grealish. Sterling werd vervolgens bedolven onder bekertjes bier toen hij zijn treffer vierde.

Niet veel later liet Sterling zien zijn uitstekende vorm van het Europees kampioenschap door te trekken bij de nationale ploeg. Uit zijn voorzet kopte Harry Kane raak. Manchester United-verdediger Harry Maguire scoorde vervolgens met het hoofd uit een hoekschop.

Engeland gaat zonder puntverlies vier aan kop. Hongarije moet na deze nederlaag de tweede plaats laten aan Polen, dat met 3-1 won van Albanië.