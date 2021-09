Europees kampioen Italië niet langs Bulgarije, historisch verlies voor Spanje

Italië heeft in de WK-kwalificatie verrassend puntenverlies geleden. Het bezoekende Bulgarije hield de Europees kampioen in groep C op een 1-1 gelijkspel. Wel bleven de Italianen voor de 35ste keer op rij ongeslagen, een evenaring van het mondiaal record.

Smaakmaker Federico Chiesa opende na ruim een kwartier spelen de score na een knappe individuele actie. Het leek de aanzet tot meer, maar Italië drukte niet door.

Vlak voor de pauze kreeg de ploeg van bondscoach Roberto Mancini de rekening gepresenteerd: de Bulgaren, tot dan nauwelijks gevaarlijk, kwamen via Atanas Iliev op gelijke hoogte.