Zverev zonder enige moeite naar derde ronde in New York

Voor Alexander Zverev was het lange halen, snel thuis in de tweede ronde van de US Open. De Duitser (als vierde geplaatst) bracht een uur en een kwartier op de baan door tegen de Spanjaard Alberto Ramos, die hij slechts vier games gunde: 6-1, 6-0, 6-3.

Zverev en Ramos waren elkaar één keer eerder tegengekomen; bij een challenger in het Colombiaanse Barranquilla, ruim zeven jaar geleden. De toen 26-jarige Spanjaard stond de destijds 17-jarige Zverev toen één game toe (6-1, 6-0).

Ramos stond in tien ATP-finales, waarvan negen met gravel als ondergrond. Hij won er drie. Op de US Open kwam hij in tien optredens nooit verder dan de tweede ronde. De kans daarop was nu ook klein tegen de verliezend finalist van 2020.