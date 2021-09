Zwembad in Joure ontruimd vanwege brand

In Joure is brand uitgebroken in een zwembad. Uit voorzorg is het pand ontruimd. Volgens de brandweer komt er rook uit de kelder.

Een woordvoerder van de brandweer laat aan Omrop Fryslân weten dat er een chemische stof is vrijgekomen. Dat zou het gevolg zijn van een chemische reactie tussen chloor en zoutzuur. Wat de gevolgen daar precies van zijn, weet de brandweer nog niet.

Iedereen is intussen uit het zwembad en in de bijbehorende sporthal. Of er mensen gewond zijn geraakt, is op dit moment niet bekend. Mensen die in het zwembad of de sporthal waren en nu buiten staan, worden warm gehouden met isolatiedekens.