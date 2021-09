Drie Nederlandse jongeren omgekomen bij verkeersongeluk in Baskenland

Drie jonge Nederlanders zijn in de Spaanse regio Baskenland omgekomen bij een verkeersongeluk. Bij het ongeval waren de auto met de drie inzittenden en een vrachtwagen betrokken. Maar in het bericht van de plaatselijke politie blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Volgens de Baskische politie zijn de slachtoffers twee Nederlandse broers van 20 en 19 jaar oud en een 20-jarige vriend. Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur op de snelweg ter hoogte van de gemeente Soraluze. Twee mannen overleden ter plekke. de derde werd naar een ziekenhuis in San Sebastián gebracht, waar hij later bezweek aan zijn verwondingen.

Hooibalen in brand

Twee van de drie Nederlanders raakten bekneld in de auto door hooibalen die van de vrachtwagen die voor hen reed waren gevallen en die in brand waren gevlogen. De brandweer bluste het vuur en haalde de mannen uit hun auto.

De snelweg was urenlang deels afgesloten om de voertuigen weg te slepen.