Den Haag wil meeuweneieren insmeren met maisolie in strijd tegen overlast

Volgens wethouder Bredemeijer worden alle registers opengetrokken om het probleem van zwerfafval en rattenoverlast aan te pakken. Toch is ook een ontheffing nodig, vindt hij. "We willen invloed op het beleid hebben en samen met andere gemeenten aan tafel bij de provincie om over het probleem te spreken."

Naast het voorstel om meeuweneieren in te smeren vinden de Haagse partijen vooral dat het zwerfafval op straat aangepakt moet worden. "De overlast van broedende meeuwen is slechts drie maanden per jaar", merkte Oudshoorn op. "De overlast van meeuwen die afvalzakken open prikken, is het het hele jaar rond. Er moeten dus vooral drastische maatregelen tegen zwerfafval genomen worden." En Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stelde: "We moeten de oorzaak bestrijden, niet de symptomen."

De gemeenteraad is weliswaar sceptisch, maar enkele partijen lijken het plan een kans te willen geven. "Laten we hopen dat het werkt", zei René Oudshoorn van Hart voor Den Haag. "Als het niet anders kan, smeer de eieren dan maar in", zei VVD-raadslid Chris van der Helm.

Het stadsbestuur wil hier iets tegen doen, maar dat kan niet zomaar omdat de meeuw een beschermde diersoort is. Vanwege de beschermde status moet de provincie Zuid-Holland een ontheffing verlenen als de gemeente de eieren in wil smeren met maisolie, meldt Omroep West . Door de eieren in te smeren komt er geen zuurstof in het ei, waardoor het embryo zich niet kan ontwikkelen en het ei dus niet uitkomt. "Dat is het effectiefst en diervriendelijkst", aldus de wethouder.

Het afgelopen jaar kreeg de gemeente in het broedseizoen duizend klachten binnen. "Het grootste deel van deze klachten gaat over meeuwen die op daken broeden", zei Bredemeijer tijdens de raadsvergadering.

We moeten geen eieren gaan insmeren. Het is geen Pasen.

De PVV ziet niets in de aanpak van de eieren. "Wij zijn geen voorstander van het insmeren van eieren", zei PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. "We wonen met elkaar aan zee en we delen de stad met meeuwen. Dat is nu eenmaal zo. We moeten geen eieren gaan insmeren. Het is geen Pasen."

Ook de Partij voor de Dieren wil niet dat er in de nesten gerommeld gaat worden. "Pak eerst de daken aan en zorg bijvoorbeeld voor beter geïsoleerde daken, zodat er minder geluidsoverlast is. We moeten leren leven met de meeuwen."