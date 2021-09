Amsterdamse politie houdt proef met preventief fouilleren

Om de proef is veel te doen geweest, vooral wegens het risico op etnisch profileren door de politie. Daarom stemde een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad eerder dit jaar in eerste instantie tegen de plannen van burgemeester Femke Halsema en korpschef Frank Paauw.

De agenten hielden op een plein in Amsterdam-Noord iedere vijfde passant staande om te fouilleren. Bewoners reageren wisselend op de proef om wapengeweld in de stad terug te dringen.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is er sprake van etnisch profileren als "de politie zonder goede of geldige reden iemand stopt, controleert, fouilleert of aanhoudt, (mede) vanwege zijn huidskleur of herkomst".

Halsema zette het plan voor het preventief fouilleren toch door, in de hoop dat het wapengeweld onder jongeren in de stad ermee kan worden teruggedrongen. Dat kon zij wettelijk gezien doen omdat de burgemeester bij belangrijke veiligheidskwesties buiten de gemeenteraad om mag gaan.

De controverse in de politiek vertaalde zich vanmiddag nog niet direct naar het plein in Amsterdam-Noord merkten NOS-verslaggevers. Sterker nog: sommige mensen leken blij te zijn met het spektakel van agenten, waarnemers en waarnemers van waarnemers. Een bewoner bij wie de afgelopen tijd drie keer is ingebroken riep enthousiast. "Hoe meer politie, hoe beter."

Verslaggever Youssef Abjij zag dat bewoners de fouilleer-acties zonder veel morren ondergaan. "Wat mij vooral opviel, was dat niemand zei: ik wil dit niet. Passanten zeiden het goed te vinden dat de politie dit deed, en hadden ook het gevoel dat er willekeurig mensen werden uitgekozen."

Toch juichte niet iedere passant de actie toe. Zo reageerde een vrouw geschrokken op de agenten op het plein. Ze vroeg zich af wat er aan de hand was en zei: "Dat iemand dat moet ondergaan, het lijkt wel een film."

Wapens in beslag genomen

De acties lijken wel al effectief te zijn. Op de eerste twee dagen is een aantal wapens in beslag genomen, zegt Karin van Baarle. Op de vraag om welke wapens het gaat en hoeveel er in beslag zijn genomen, wil ze niet verder in gaan.

De proef in Amsterdam duurt een maand. Daarna zal in een evaluatie bepaald worden of de gemeente Amsterdam ermee zal doorgaan. Naast Amsterdam-Noord zullen de agenten en waarnemers de acties op andere plekken in de stad uitvoeren.