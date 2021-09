Volleyballers beginnen Europees kampioenschap met zege op Spanje

De Nederlandse volleyballers zijn het Europees kampioenschap begonnen met een moeizame zege tegen Spanje. Oranje won in Tampere (Finland) met 25-23, 26-24, 25-22.

In 2019 won Nederland met veel moeite de laatste twee ontmoetingen met 3-2. Ook dit keer had Oranje het lastig. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza gaf bij 10-6 de voorsprong in de eerste set weg. Dankzij vedette Nimir Abdelaziz bleef Nederland in de set en buitte de Spaanse fouten uit.

De resterende sets waren een kopie van de eerste. Nederland forceerde pas in de slotfases het verschil. Opnieuw was het Abdelaziz (negentien punten in totaal) die met zijn knalharde klappen de doorslag gaf en Oranje de zege schonk.