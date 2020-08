Dit is hoe Nederland miljoenen het heelal in schiet

Wij dragen jaarlijks 'maar' 100 miljoen euro bij aan de Europese ESA, en stoppen daarnaast nog zo'n 30 miljoen in de ruimtevaart. Verslaggever Mathijs Bouman zoekt uit waar het Nederlandse geld naartoe gaat.

Wereldwijd ging er vorig jaar 360 miljard euro om in de ruimte-economie, berekende de ruimtevaartorganisatie Space Foundation. De grote spelers investeren jaarlijks miljarden in hun ruimtevaartorganisaties. Zo heeft de Amerikaanse NASA een budget van 20 miljard euro en de Chinese CNSA 8 miljard.

Wereldmachten als China en de Verenigde Staten domineren het nieuws als we het over ruimtereizen hebben. Maar ook Nederland doet aan ruimtevaart. En dat gaat verder dan ruimtereiziger André Kuipers.

