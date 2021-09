Na 39 jaar weer samen: ABBA brengt nieuw album uit

De Zweedse band ABBA heeft na 39 jaar een nieuw album uitgebracht. De nummers I still have faith in you en Don't shut me down, die er ook op staan, werden vanavond gepresenteerd in Stockholm. Vanaf 5 november is het album, met ook een speciaal kerstnummer, te koop.

Daarnaast gaat de Zweedse band een reeks concerten geven in Londen, in een stadion dat de band momenteel speciaal hiervoor laat bouwen. De vier bandleden treden daar niet zelf op, maar zijn te zien via levensechte ABBA-hologrammen die op een podium worden geprojecteerd.

In een livestream op YouTube, die wereldwijd te zien was, keken meer dan 200.000 geïnteresseerden naar de presentatie die vorige week werd aangekondigd.

Zo klinkt het nieuwe nummer I still have faith in you: