Hooggerechtshof weigert abortuswet Texas te blokkeren, Biden wil uitweg voor vrouwen

Een poging van abortusklinieken om de nieuwe abortuswet in Texas illegaal te laten verklaren, is afgewezen door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat betekent dat de nieuwe wet, waarbij abortus alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk is, van kracht blijft in Texas. De Amerikaanse president Biden noemt de beslissing van het Hooggerechtshof "een ongekende aanval op de grondrechten van vrouwen".

Biden zegt ook dat hij de federale regering heeft gevraagd om na te gaan welke stappen nodig zijn om vrouwen in Texas toch toegang te verlenen tot "veilige en legale abortussen".

Onder de nieuwe wet is het afbreken van een zwangerschap verboden als er een hartslag waar te nemen is. Dit kan vaak al in de zesde week.