'Forse keuzes zijn nodig': Vier vragen over de toekomst van Tata Steel

De vraag wordt nu ook buiten de directe omgeving van de staalfabriek hardop gesteld: is er een toekomst voor Tata Steel in IJmuiden? De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken geweest met zorgwekkende conclusies over de impact van de fabriek op de luchtkwaliteit en de volksgezondheid.

"De grenzen zijn bereikt en er zijn forse keuzes nodig", zegt gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van de provincie Noord-Holland vandaag, naar aanleiding van het laatste RIVM-onderzoek. "Er moet een duidelijke deadline komen om het op korte termijn schoner te krijgen. Tata kan alleen een plek blijven houden als het daadwerkelijk die stap naar groen en schoon zet."

Daar zijn miljarden voor nodig en het ziet er niet naar uit dat de huidige eigenaar dat gaat betalen. Het Indiase Tata heeft de staalfabriek in de verkoop gezet. Maar sinds het afhaken van het Zweedse staalbedrijf SSAB heeft zich nog geen koper gemeld.

Vier vragen en antwoorden over issues die bepalend zijn voor een eventuele toekomst van Tata Steel in IJmuiden:

Hoe groot is de vervuiling?

In de omgeving van Tata Steel is stank- en geluidsoverlast, worden mensen vaker ziek en komt longkanker vaker voor. Ook is de luchtkwaliteit er slecht en in stof dat op de grond terecht komt zitten teveel lood en kankerverwekkende stoffen, met name in Wijk aan Zee.

Hoe dichter je bij het Tata-terrein meet, hoe hoger de waardes gevaarlijke stoffen worden. Voor sommige van die stoffen zijn de concentraties 20 tot 100 keer zo hoog als op een plek zonder staalfabriek, meldt het RIVM.

In de IJmond, waar Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden en Beverwijk liggen, zijn ook andere uitstoters, zoals de scheepvaart. Maar niemand kan er nog omheen dat Tata Steel in alle vervuiling een grote rol speelt.

Bovenstaande gaat over milieuoverlast in de omgeving en de gevolgen daarvan. Tata Steel IJmuiden is ook de grootste CO2-uitstoter in Nederland.

Wat is het economisch belang van Tata Steel?

Het economisch belang van Tata Steel is groot, zeker in de regio. Tata Steel Nederland heeft 11.000 werknemers waarvan er 9.000 in IJmuiden werken. Schattingen over het aantal banen bij bedrijven die als toeleverancier gedeeltelijk of helemaal afhankelijk zijn van het staalbedrijf lopen uiteen.

Volgens vakbond FNV gaat het daarbij om 3.000 bedrijven en 35.000 banen. Deskundigen noemen dit soort schattingen in het FD boterzacht, maar een sluiting of verkleining van Tata Steel zal zeker ook buiten het bedrijf zelf gevoeld worden.