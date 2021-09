Hamilton verwacht dat fans Verstappen hem uitjoelen: 'Respecteer dat, ben graag hier'

Lewis Hamilton - ANP

Lewis Hamilton houdt er rekening mee dat de fans van Max Verstappen hem gaan uitjoelen tijdens de grand prix van Nederland. "Ik kan het wel verwachten. Het raakt me niet heel erg en ik begrijp het ook, omdat de fans nogal gepassioneerd zijn. Die houden nu eenmaal niet van de tegenstander van de coureur die ze vereren", zei de zevenvoudig wereldkampioen, die eerder dit seizoen al eens werd uitgejoeld. "Het hoort bij de sport. Ik probeer die negatieve energie om te zetten in iets positiefs en dat is proberen zo goed mogelijk te rijden. Ik kan van mijn kant alleen maar zeggen dat ik de fans respecteer en heel graag in Nederland ben. Ik vind Amsterdam een fantastische stad", aldus de Britse coureur van Mercedes. Hamilton is dit seizoen verwikkeld in een hevige strijd om de wereldtitel met Verstappen. Zo reed Hamilton eerder dit seizoen Verstappen van de baan tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone.

Lewis Hamilton op de persconferentie - ANP

"Ik heb fans hier, maar niet zoveel", weet Hamilton. "Max heeft er wat meer. We zijn dit weekend nogal in de minderheid. Ik hou rekening met wat boegeroep. Zelf zou ik dat nooit doen richting een sporter. We doen allemaal ons best, maar ik snap het wel hoor. Ik heb respect voor fans met passie." Om zijn liefde voor Nederland te benadrukken, arriveerde Hamilton donderdag op het circuit in een opvallende oranje outfit, inclusief zonnebril. "Het was volgens mij de perfecte outfit. Die kleur oranje staat me wel." Verstappen Verstappen voelt zich niet geroepen zijn fans op te roepen zich netjes te gedragen. "Ik denk niet dat ze naar mij luisteren en het is ook mijn taak niet. Ik moet me focussen op wat ik op de baan doe. Bij een voetbalwedstrijd roept de stadionspeaker ook niet dat het thuispubliek de tegenstander niet mag uitfluiten. Het gebeurt toch wel omdat ze passie voelen voor hun club", aldus Verstappen.