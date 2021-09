Reactie Nieuwsuur naar aanleiding van reportage Kerkrade

Naar aanleiding van deze reportage hebben wij veel vragen gekregen. Sommige mensen betwijfelen of er wel echt een coronadode was gevallen, zoals de huisarts in het onderwerp vertelt. Ook zijn er vragen over het feit dat het filmpje eerder online stond zonder de bijdrage van de huisarts.

De feiten zijn als volgt:

Het bewuste onderwerp is op één en dezelfde dag gedraaid in Kerkrade. Online is er een week eerder een verkorte versie online gezet waarin de huisarts niet werd opgevoerd. In het televisie-item, dat enkele dagen later werd uitgezonden, was de huisarts wel opgenomen.

In het onderwerp vertelt de huisarts dat zij die dag een melding heeft gedaan van een overledene (een 39-jarige vrouw) aan corona. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd, de verslaggever was daar getuige van. De melding is gedaan aan de GGD. De huisarts bevestigt ons vandaag opnieuw dat dit zo gebeurd is en dat, in overleg met de forensisch arts, de doodsoorzaak corona was. Zij wijst erop dat nog onduidelijk is of de GGD de melding ook heeft geregistreerd en dat huisartsen geen coronadoden meer kunnen melden bij het RIVM.

Om privacyredenen (zo werd de naam van de overledene genoemd) is een kort stukje opnieuw opgenomen zonder dat de naam genoemd is. Voor de volledigheid hadden we dat moeten vermelden.