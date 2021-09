López komt op mistig geitenpad als eerste boven, Roglic verstevigt leiderstrui

Dat het López wel moest zijn, was duidelijk omdat de demarrage van de Colombiaan een paar kilometer eerder wél in beeld was.

Het was een bizar beeld. Bovenop de Altu d'El Gamoniteiru, een loeisteil geitenpad met stukken van wel zeventien procent, was het zo mistig dat de winnaar nauwelijks te ontwaren was.

De Colombiaan Miguel Ángel López heeft voor Movistar de achttiende etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. Het was pas het eerste succes voor de Spaanse formatie in deze ronde. Primoz Roglic kwam als tweede boven en verstevigde zijn leiderspositie.

Daarmee bewezen Roglic, Mas en López andermaal dat ze de drie sterksten zijn in de laatste grote ronde van het jaar. Achter het trio loeren Jack Haig en Egan Bernal nog altijd stiekem naar het podium, maar vooral nummer vier Haig moest passen in de slotkilometers. Hij kijkt nu aan tegen een achterstand van 1.43 op nummer drie López. Bernal moet 1.50 goedmaken op zijn landgenoot om nog op het podium te geraken.

Veertien seconden later kwam er een rood stipje over de finish - de leiderstrui van Roglic - gevolgd door wederom een blauw shirt, dat van Movistar-renner Enric Mas, de nummer twee van het klassement.

Bernal, die woensdag vergeefs probeerde om Roglic op achterstand te rijden, plaatste nu opnieuw een paar aanvallen. Al waren die meer bedoeld om Haig op achterstand te rijden. Dat lukte, maar het was nog niet voldoende om de vierde plaats over te nemen van de Bahrain-renner.

Koninginnenrit

Dat deze etappe als koninginnenetappe aangemerkt was, was te billijken met twee zware beklimmingen onderweg en de afsluitende Gamoniteiro (14,6 kilometer à 10%).

Met het oog op die monsterlijke klim als slotstuk probeerden 32 renners een voorschot te nemen door al vroeg op avontuur te gaan. Onder hen de Nederlanders Bert-Jan Lindeman, Thymen Arensman en Koen Bouwman.

Ook tweevoudig ritwinnaar Michael Storer sloop mee. De Australiër van Team DSM werd halverwege de slotklim door David De la Cruz ingehaald en achtergelaten en die zag op zijn beurt López voorbij komen, op 4 kilometer van de top.

Voor Storer was er nog een aardige troostprijs; hij ging ploegmaat Romain Bardet in het bergklassement. Die strijd is nog niet beslist, met Storer op 59 punten, Bardet op 54 en Roglic op 48 punten.

1954

Dat Movistar nu zijn etappe op zak heeft, is een opluchting voor de Spaanse ploeg. Er is echter nog een uitdaging voor de boeg; een Spaanse etappezege. Als die in de resterende drie etappes uitblijft, is het voor het eerst sinds 1954 dat er in één kalenderjaar geen Spaans dagsucces was in een van de drie grote rittenkoersen.