Zwitserse Reusser boekt eerste ritzege in Vuelta voor vrouwen

Marlen Reusser heeft de eerste etappe van de Ceratizit Challenge, de Ronde van Spanje voor vrouwen, gewonnen. De Zwitserse van Alé Ljubljana was in de rit naar A Rua over 118 kilometer de sterkste van een vluchtgroep van vier rensters. Pauliena Rooijakkers werd vierde.

De groep ontstond op een vroege col van de eerste categorie en wellicht mede door de slechte informatievoorziening in het peloton kon het sterke kwartet snel twee minuten pakken.

De rappe Rivera leek de favoriete voor de dagzege en spaarde haar krachten. Dat deed ze echter ook toen Reusser op zo'n twee kilometer van de meet wegsprong. De 29-jarige Zwitserse, tweede op de olympische tijdrit in Tokio achter Annemiek van Vleuten, won vorige week de tijdrit in de Simac Ladies Tour.

Ze rijdt de komende twee jaar voor de Nederlandse topformatie SD Worx.

Vier etappes

De Spaanse rittenkoers uit de WorldTour heette voorheen de Madrid Challenge en bestaat dit jaar uit vier etappes. Vrijdag staat een korte tijdrit op het programma. De Challenge by La Vuelta wordt verreden tijdens de slotdagen van de Ronde van Spanje voor de mannen, die zondag eindigt in Santiago de Compostella.