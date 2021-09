Merlier boekt tweede etappezege in de Benelux Tour

Tim Merlier heeft de vierde etappe in de Benelux Tour op zijn naam gebracht. De Belg, die maandag ook al won, was in de rit van Aalter naar Ardooie over 166 kilometer de snelste in de sprint.

De vlucht van de dag, met de Belgen Arjen Livyns en Thomas Sprengers en de Nieuw-Zeelander Sam Bewley, werd al op 50 kilometer van de streep ingerekend, zodat er nog wat renners het konden proberen. Ook die waren echter kansloos tegen de ploegen van de sprinters.

In de finale leek Merlier ingesloten te worden. De Alpecin-renner wachtte echter rustig af, totdat er een gaatje op links ontstond en hij nog net Mads Pedersen voorbij kon snellen. Danny van Poppel eindigde als derde.

De Zwitser Stefan Bissegger behield de leiding in het algemeen klassement, met 13 seconden voorsprong op de Deen Kasper Asgreen.