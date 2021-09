Terugblik Tokio: rolstoelbasketbalsters in extase na finaleplek

Terugblik Dag 9 - NOS/Reuters

In onze Terugblik praten we je helemaal bij over de prestaties van de paralympische ploeg in Tokio. Wie kwamen er in actie? En hoe staat Nederland ervoor op de medaillespiegel? We werpen ook alvast een blik op wat komen gaat. De negende dag van de Paralympische Spelen begon voortvarend met een zilveren medaille voor tafeltennissters Kelly van Zon en Frederique van Hoof, maar meer dan dat werd het niet. Alleen zwemster Lisa Kruger zwom op de 100 meter rugslag (S10) er nog een medaille bij, zij pakte brons. Mijlpalen Geen gouden medailles dus vandaag, maar wel twee mijlpalen binnen de Nederlandse paralympische ploeg. De rolstoelbasketbalsters versloegen angstgegner Duitsland in de halve finales en Tom Egberink verraste met een plek in de tennisfinale. In 2012 én in 2016 weerhielden de oosterburen de Nederlandse rolstoelbasketbalsters van de kans op paralympisch goud, nu waren de rollen omgedraaid. De basketbalsters versloegen Duitsland met 52-42. Zaterdag nemen zij het in de finale op tegen China, zij versloegen in de andere halve finale de Verenigde Staten.

De grootste verrassing van vandaag kwam op naam van Tom Egberink. De 28-jarige rolstoeltennisser stond tot deze week überhaupt nog nooit in de halve finales van een groot enkelspeltoernooi, maar zorgde vandaag voor een spetterende wedstrijd op de tennisbaan in Tokio. Hij versloeg de nummer twee van de wereld, de Brit Alfie Hewett, dankzij een 6-4, 7-6 (5) overwinning. De Nederlander (ITF-8) kwam in de eerste set nog achter, maar raakte niet van de leg. "Japan brengt het beste in mij naar boven. Ik heb een van mijn beste wedstrijden ooit gespeeld", reageerde Egberink na afloop. Zaterdag staat de finale van het enkelspel op het programma.

Zwemster Lisa Kruger behaalde haar derde medaille. Op de 100 meter rugslag (S10) zwom de 20-jarige paralympiër naar brons. Eerder was er op andere afstanden al brons en zilver voor Kruger. Morgen wacht de 200 meter wisselslag: het grote doel voor Kruger. Querijn Hensen en Bas Takken zwommen ook de finale op de 100 meter rugslag (S10). Zij kwamen niet verder dan de vijfde en zesde plek. Het goud ging naar de Oekraïner Maksym Krypak, die daarmee zijn totaal van gouden medailles in Tokio op vier bracht. Magere oogst Maar over de magere oogst van vandaag hoeven we niet lang te treuren, want vrijdag is er op de tiende paralympische dag veel Nederlandse inbreng. Diep in de nacht start de zwemploeg aan de laatste afstanden van deze Spelen.

Medaillespiegel

De Nederlandse zwemmers, en niet de minste, komen op zes onderdelen in actie. Bas Takken, Lisa Kruger, Chantalle Zijderveld, Liesette Bruinsma en Rogier Dorsman zwommen al dertien medailles bij elkaar en mogen het nog een keer gaan laten zien. Ook het atletiektoernooi is vrijdag goed voor veel Nederlandse inbreng. Marlène van Gansewinkel, Kimberly Alkemade en Fleur Jong behaalden vandaag via de series een plek in de finale van de 100 meter (T64). Ook Salima Rozema (verspringen), Noëlle Roorda (speerwerpen) en Oliver Hendriks (400 meter) verschijnen morgen op de atletiekbaan. Tennis Ten slotte gaat ook het tennistoernooi nog een paar dagen door. Morgen kan Diede de Groot de Nederlandse hegemonie in het vrouwenenkelspel in stand houden door in de finale van de Japanse Yui Kamiji te winnen, Aniek van Koot strijdt om de bronzen medaille in het enkelspel. Niels Vink maakt ook nog kans op het brons, hij neemt het in het enkelspel in de quads op tegen de Japanner Koji Sugeno. Zijn dubbelspelpartner Sam Schröder, waar hij woensdag al het goud mee veroverde, komt zaterdag nog in actie in de finale van het enkelspel. Egberink kan zich na zijn sensationele halve finale in het enkelspel ook nog opmaken voor de strijd om het brons in het dubbelspel. Dat doet hij samen met Maikel Scheffers. Bekijk hieronder het volledige programma van de paralympische ploeg.