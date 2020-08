Jongen vindt eeuwenoud zwaard bij eerste zoekpoging met metaaldetector

Een 10-jarige jongen uit Ulster in Noord-Ierland heeft een eeuwenoud zwaard gevonden met behulp van een metaaldetector. Fionntan Hughes had het apparaat net voor zijn verjaardag cadeau gekregen en probeerde er op een weiland in de buurt voor het eerst iets mee te vinden.

De detector had twee keer gepiept bij een paar kleine stukjes metaal voor hij op het zwaard stuitte. Bij het Jeugdjournaal van de BBC, Newsround, vertelt Fionntan dat hij "best opgewonden" was toen hij het zwaard vond.

Het was niet meteen duidelijk dat het een zwaard was. Toen Fionntan het boven de grond haalde, was het een grote bonk roest en aarde. Pas toen het was schoongemaakt, werd duidelijk dat het een zwaard was.

Beginnersgeluk

Zijn vader sprak van "beginnersgeluk", maar nam wel meteen contact op met het Nationaal Museum van Noord-Ierland, dat het zwaard gaat onderzoeken.

Antiekexperts die een foto van het zwaard hebben gezien, denken dat het wapen zo'n 300 jaar oud is. Het zou kunnen gaan om een zogeheten slagzwaard met mandgevest, dat in de achttiende eeuw gebruikt werd door Britse en Schotse cavaleristen, mogelijk door officieren.