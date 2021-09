Feyenoord-Heracles vanwege diverse redenen verplaatst naar begin december

De KNVB heeft de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo uit speelronde vier op verzoek van de Rotterdammers verplaatst. Feyenoord zou aanvankelijk op zondag 12 september tegen Heracles spelen, dat gebeurt nu op woensdag 1 december om 20.00 uur.

Er zijn meerdere redenen voor het verzetten van de speeldatum. De Conference Leaguewedstrijd van Feyenoord tegen het Israëlische Maccabi Haifa is door de UEFA vervroegd naar dinsdag 14 september. Bovendien heeft de FIFA de interlandperiode voorafgaand aan speelronde 4 verlengd.

Daarnaast is het voor de ploeg van trainer Arne Slot lastig om Israël in- en uit te reizen door de coronamaatregelen. Feyenoord wilde dat de wedstrijd verplaatst zou worden naar december en de KNVB is daar dus mee akkoord gegaan.