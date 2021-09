Advocaat begint met doelpuntloos gelijkspel aan Iraakse WK-missie

Dick Adcocaat heeft bij zijn debuut als bondscoach van Irak knap met 0-0 gelijkgespeeld bij Zuid-Korea, waar hij in 2005 en 2006 bondscoach was. Het duel in Seoul was de opening van groep A in de derde ronde van Aziatische WK-kwalificatie.

Zuid-Korea was de dominerende ploeg, maar vond weinig openingen in de hechte Iraakse verdediging. Lee Jae-sung liet voor rust de grootste kans van de Zuid-Koreanen liggen. Hij schoot van dichtbij over.