Verstappen weet hoe optocht te voorkomen: 'Chaos nodig voor spannende race'

Vier dagen na zijn curieuze 'zege' in de verregende, ultrakorte Belgische grand prix is Max Verstappen helder over zijn doelstelling in Zandvoort: "25 punten pakken en de leiding in het WK overnemen."

De 23-jarige Nederlander heeft nog weinig trek om terug te blikken op de omstreden race in de Ardennen, die louter bestond uit enkele verkenningsrondjes achter de Safety Car.

"Natuurlijk win ik liever op een andere manier. Niemand wil dat een race zo in het water valt en niemand had verwacht dat het weer zo extreem zou worden. Maar het is wat het is. We hebben het goed gedaan op zaterdag en dat levert 12,5 punten op. Natuurlijk levert zo'n uitslag discussie en onenigheid op. Het is een erg moeilijke beslissing voor de wedstrijdleiding en ik had ook liever 25 punten gescoord."

'Als elke andere grand prix'

De Red Bull-rijder heeft het na Spa-Francorchamps rustig aan gedaan. "We proberen deze race te benaderen als elke andere grand prix. Het is niet belachelijk druk. Daar zorgen mijn begeleiders voor. Het komt ook door corona en alle protocollen. Ik zit iets vaker achter mijn laptop en alles in de paddock is nog steeds behoorlijk afgeschermd. Dat is natuurlijk jammer, maar we zijn eraan gewend en moeten ermee omgaan."