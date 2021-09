Een week na zware crash is autocoureur Visser erbij op Zandvoort

Autocoureur Beitske Visser heeft van de artsen groen licht gekregen om dit weekend te racen op Zandvoort. De 26-jarige Visser crashte een week geleden hard tijdens de kwalificatie in de W Series (raceklasse voor vrouwen) op het circuit van Spa-Francorchamps.

In het ziekenhuis bleek dat ze niks gebroken had en na een nieuwe medische check heeft ze toestemming gekregen om te racen voor 70.000 raceliefhebbers op Zandvoort. Visser: "Ik zal wel pijn voelen achter het stuur, maar de motivatie van de thuisrace en de adrenaline zullen me er wel doorheen helpen."

Visser was tijdens de Belgische Grand Prix betrokken bij een ongeluk met vijf andere auto's. In de snelle bochtcombinatie Raidillon-Eau Rouge was het door de hevige regenval glad en daardoor raakten meerdere auto's van de baan. Visser, die in 2019 als tweede eindigde in de strijd om de wereldtitel, reed eerst zelf achteruit in op een andere coureur en werd vervolgens zelf hard geraakt.

Haar Noorse collega Ayla Agren werd tevens onderzocht in het ziekenhuis en ook voor haar staan de seinen op groen om dit weekend weer mee te doen.