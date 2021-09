Tientallen vrouwen demonstreren in Afghaanse stad Herat

In Herat, de op een na grootste stad in Afghanistan, zijn volgens internationale media zeker vijftig vrouwen de straat op gegaan. Zij roepen de Taliban op hun verworven rechten niet terug te draaien en vrouwen te betrekken in het nieuwe kabinet. Onder de demonstranten bevinden zich vrouwenrechtenactivisten, studenten en ambtenaren in dienst van de Afghaanse overheid.

De demonstranten uiten hun onvrede over de positie van vrouwen in Afghanistan, nu de Taliban de macht hebben overgenomen. Zij demonstreren tegen het feit dat vrouwen momenteel niet mogen werken en uitgesloten lijken te worden van de vorming van een nieuwe regering. De betogers dragen spandoeken bij zich met de tekst 'Een kabinet zonder vrouwen is niet houdbaar'. Vrouwenrechtenactivisten hebben geëist dat vrouwen worden betrokken in de formatiegesprekken.

De demonstranten riepen tijdens het protest dat zij recht hebben op onderwijs, werk en veiligheid. Daarnaast roepen ze de internationale gemeenschap op de Afghaanse vrouwen niet te vergeten.