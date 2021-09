Vondst Erasmus MC moet medicijn tegen artrose dichterbij brengen

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben naar eigen zeggen een mijlpaal bereikt in het onderzoek naar artrose. Ze hebben 100 dna-variaties en 77 genen gevonden die het risico op de ongeneeslijke gewrichtsziekte vergroten.

De onderzoekers verwachten dat de vondst op den duur leidt tot een therapie waarmee artrose kan worden genezen of voorkomen. Over acht tot tien jaar moet zo'n therapie er zijn, hopen ze. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Cell.