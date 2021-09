WhatsApp krijgt boete van 225 miljoen euro van Ierse privacywaakhond

De Ierse privacywaakhond heeft WhatsApp een boete opgelegd van 225 miljoen euro. Volgens de toezichthouder heeft de berichtendienst gebruikers onvoldoende geïnformeerd over wat er met hun data wordt gedaan, bijvoorbeeld binnen andere onderdelen van moederbedrijf Facebook.

In een 266-pagina's tellend besluit zegt voorzitter Helen Dixon dat er sprake is van "zware overtredingen", schrijft The Irish Times. Dixon spreekt van een groot gebrek aan informatie vanuit WhatsApp naar gebruikers toe. "Alle vier de overtredingen zijn in mijn ogen zeer serieus", schrijft ze. Om welke overtredingen het precies gaat is niet duidelijk.

De waakhond wilde eigenlijk een veel lagere boete opleggen, maar daar waren andere EU-toezichthouders het niet mee eens.

'Raakt mensen zonder WhatsApp'

Volgens Dixon raken de overtredingen de kern van het algemene principe van transparantie en het fundamentele recht van een individu om zijn of haar persoonlijke gegevens te delen in een vrijwillige situatie, aldus de krant. Met name mensen die geen WhatsApp hebben, zouden hieronder lijden omdat zij geen controle hebben over hun data. Als onderdeel van het besluit is de berichtendienst bevolen zijn privacyverklaring en communicatie hierover in lijn te brengen met de Europese privacyregels.

De Ierse privacywaakhond is namens de gehele EU verantwoordelijk voor WhatsApp, omdat het bedrijf daar het kantoor heeft gevestigd. In eerste instantie wilde Dixon het bedrijf een boete van 30 tot 50 miljoen euro opleggen. WhatsApp had in 2019 al 77,5 miljoen opzij gezet.

Acht andere privacywaakhonden in de EU waren het niet eens met het bedrag. Vorige maand beval de Europese raad voor databescherming, die toezicht houdt op de naleving van de Europese privacyregels, Dixon om het bedrag te verhogen.

Boete schijntje voor moederbedrijf

Het is weliswaar meer dan WhatsApp had verwacht, maar desalniettemin een schijntje voor moederbedrijf Facebook. De winst van het concern bedroeg in 2020 bijna 30 miljard dollar.

WhatsApp is het niet eens met het besluit, zegt het tegen The Irish Times, en is van plan ertegen in beroep te gaan.