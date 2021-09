Boete voor PostNL om illegale inzet buitenlandse chauffeurs

PostNL heeft een boete van 288.000 euro gekregen vanwege het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen. Het postbedrijf heeft in 2019 pakketten laten bezorgen door 36 buitenlandse chauffeurs zonder werkvergunning, blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW.

De chauffeurs waren niet in dienst bij PostNL, maar bij een transportonderneming die voor PostNL pakketten bezorgt. Omdat de chauffeurs niet de Europese nationaliteit hadden, was de transportonderneming verplicht om werkvergunningen aan te vragen als ze om in Nederland werken. Dat is niet gedaan en dus waren de chauffeurs illegaal aan het werk.

Omdat PostNL de uiteindelijke opdrachtgever was, is dat bedrijf ook aansprakelijk voor de wetsovertreding, waarvoor de inspectie een boete oplegt. Het transportbedrijf zelf heeft ook een boete ontvangen van 288.000 euro. PostNL laat weten niet meer met dat bedrijf te werken en dat met de inspectie de controle is verscherpt om herhaling te voorkomen.

Totale boete van 865.000 euro

Bij het bezorgen van pakketten ontstaat een keten: PostNL maakt gebruik van aannemers, die ook weer bezorgers inhuren van andere bedrijven, zogenoemde onderaannemers. Bij een overtreding krijgen alle schakels in de keten een boete vanwege de zogenoemde ketenaansprakelijkheid.

Daardoor heeft de inspectie naast de boetes aan PostNL en het transportbedrijf, ook boetes van in totaal 252.000 euro aan drie onderaannemers opgelegd. Ook kreeg een onderaannemer een boete van 37.000 euro voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De totale boete voor het illegaal inzetten van chauffeurs komt daardoor uit op 865.000 euro.

In het jaarverslag van 2020 schreef PostNL al dat zij verantwoordelijk is voor mogelijke wetsovertredingen. Na onderzoek van de inspectie is dus nu bekendgemaakt dat een boete is opgelegd. Eerder werd al bekend dat de inspectie negen van de tien onderaannemers van bezorgdiensten hun zaken niet op orde hebben.

PostNL denkt nog na of zij in bezwaar gaan bij de inspectie.