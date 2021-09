Restanten orkaan Ida teisteren Amerikaanse oostkust

De afgezwakte orkaan Ida, die zondag in de Amerikaanse staat Louisiana grote schade veroorzaakte, treft nu ook de oostkust van de Verenigde Staten. In de staten New York en New Jersey zijn overstromingen en geldt de noodtoestand. In New York City zijn voor zover bekend zeven mensen om het leven gekomen. In de aangrenzende staat New Jersey vielen twee doden, melden Amerikaanse media.

In New York City staan vanwege de zware regenval metro's en metrostations onder water. De Metropolitan Transportation Authority van New York, de instantie die zorgdraagt voor het openbaar vervoer, heeft de dienstregeling van de metro's voorlopig opgeschort.