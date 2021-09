Menig volgt Zivkovic (Rode Ster) naar Servië en tekent bij Partizan Belgrado

FC Twente heeft Queensy Menig verkocht aan de Servische koploper Partizan Belgrado. In tegenstelling tot in Nederland is de Servische transfermarkt open tot 17 september. Het contract van Menig bij Twente liep volgend jaar af.

De 26-jarige Menig was bezig aan zijn derde seizoen bij Twente. In 46 eredivisiewedstrijden voor de Tukkers maakte hij negen doelpunten. Hij speelde eerder voor Ajax, PEC Zwolle, het Franse FC Nantes en het Engelse Oldham Athletic.