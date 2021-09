Twee mannen aangehouden om vermissing 15-jarig meisje uit Ossendrecht

De politie heeft twee mannen opgepakt die mogelijk meer weten over de vermissing van Bianca Abageru uit Ossendrecht. De 15-jarige is al ruim twee weken spoorloos.

De mannen zijn gistermiddag in Zundert aangehouden. Het vermoeden is dat ze weten waar het vermiste meisje is, meldt Omroep Brabant. Hoe oud de verdachten zijn, meldt de politie niet. Ook hun woonplaats is niet bekendgemaakt.

Abageru werd maandag 16 augustus rond 18.45 uur voor het laatst gezien in de Onze Lieve Vrouwe ter Duinenlaan in Ossendrecht. Ze is 1,65 meter lang, heeft bruin lang haar en droeg op de dag dat ze verdween een zwarte broek, een zwarte donsjas en witte gympen.

De politie roept iedereen die meer weet over de vermissing van Bianca op zich te melden.