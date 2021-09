Opmerkelijke transfer in gameland: TimTheTatman van Twitch naar YouTube Gaming

Via Twitch en YouTube Gaming kunnen liefhebbers live meekijken hoe gamers een spel spelen. Ondertussen is er veel interactie met de kijkers. Recent kocht YouTube Gaming ook al een andere grote naam over, Ben 'DrLupo' Lupo.

Betar geldt als een van de grootste streamers op het platform. In de negen jaar dat hij actief was op Twitch, vergaarde hij zo'n 7 miljoen volgers (op YouTube zijn dat er 3,8 miljoen). Betars kanaal op Twitch, waarop hij live games zoals Call of Duty en Fortnite speelde, was dagelijks goed voor tienduizenden views. Op het platform heeft bij momenteel meer dan 30.000 betalende abonnees, wat hem tienduizenden euro's per maand aan inkomsten oplevert. Later vandaag streamt hij voor het eerst via YouTube Gaming.

In eerdere interviews zei Betar dat de overstap naar YouTube hem in staat stelt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Vermoedelijk zijn er miljoenen euro's met de overstap gemoeid.