N'tab verlengt contract bij Jumbo-Visma: 'Ik zit goed in mijn vel hier'

"Ik zit goed in mijn vel en ik ben erg blij met de dynamiek in de ploeg", aldus N'tab, die vorig seizoen overkwam van Team Reggeborgh, samen met Kai Verbij. "Ik wil graag verder op de manier waarop ik nu bezig ben. Ik ben blij dat ik nu al weet waar ik aan toe ben en hoe de komende jaren er voor mij uitzien."

N'tab pakte vorig seizoen brons op de 500 meter tijdens de WK afstanden in Heerenveen. Ook won hij op diezelfde afstand het wereldbekerklassement. "Nu kan ik me volledig focussen op de belangrijke doelen dit olympisch seizoen. Ik kan me sportief geen betere plek wensen dan hier."

Olympisch debuut

De sprinter hoopt begin volgend jaar voor het eerst mee te doen aan de Olympische Spelen. "Samen met Jac en de andere stafleden hoop ik de stijgende lijn van vorig jaar door te trekken", aldus N'tab. "Ik ga mijn uiterste best doen om er dit jaar weer het maximale uit te halen."

Orie is blij dat N'tab langer bij Jumbo-Visma blijft en signaleert nog veel ruimte voor progressie bij zijn pupil. "Het is een jongen met grote sprintkwaliteiten. Afgelopen seizoen heeft hij al een aantal mooie dingen kunnen laten zien, maar ik denk dat er zowel op het fysieke als het technische vlak nog veel ruimte is voor verbetering."