Mikis Theodorakis, componist van de Dans van Zorba, overleden

Internationaal werd hij beroemd met de Dans van Zorba, die tegenwoordig geldt als de traditionele muziek waarop de sirtaki wordt gedanst. De single, die in Nederland uitkwam als Zorba de Griek, is een van de grootste top-40-hits aller tijden. Een danceversie haalde in de jaren 90 de hitlijsten.

Theodorakis componeerde al op jonge leeftijd. Hij studeerde aan het conservatorium in Athene en vervolgens in Parijs. In zijn lange loopbaan schreef hij talloze stukken, uiteenlopend van opera en ballet, tot cantates en filmmuziek.

De Griekse componist Mikis Theodorakis is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als de componist van de Dans van Zorba, de muziek van de film Zorba de Griek uit 1964.

Theodorakis was ook een politiek activist en had goede banden met de communistische partij in Griekenland. In de Tweede Wereldoorlog ging hij bij het Griekse verzet en ook tijdens de Griekse Burgeroorlog tussen de communisten en de door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gesteunde Griekse regering was hij actief.

Na de staatsgreep in Griekenland door kolonels in 1967 werd Theodorakis verbannen en werd het verboden om zijn muziek te beluisteren. Na de val van het regime keerde hij terug en ging hij in de politiek. Hij was meerdere malen lid van het Griekse parlement en van 1990 tot 1992 was hij minister zonder portefeuille in de regering van premier Mitsotakis.