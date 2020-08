Iets minder verbruik na oproep, maar waterbedrijven blijven bezorgd

De oproep van Vitens om water te besparen heeft effect gehad. Sindsdien is het verbruik licht afgenomen, meldt het drinkwaterbedrijf. "Maar we moeten alert blijven, om ervan te kunnen blijven genieten."

Zaterdag waarschuwde Vitens dat in een aantal gebieden de waterdruk 's avonds sterk kon verminderen. Daarom was de oproep aan klanten om te stoppen met het sproeien van de tuin, het wassen van de auto en het vullen van zwembaden. Ook vroeg het bedrijf mensen minder lang te douchen en de wasmachine alleen 's nachts te laten draaien.

'Impopulaire maatregelen niet uit beeld'

Na de waarschuwing was de avondpiek op zaterdag en het algehele waterverbruik op zondag iets lager. De negatieve trend is daarmee gekeerd, maar dat betekent volgens Vitens nog niet dat de bezorgdheid weg is. "Impopulaire maatregelen, zoals het verminderen van de waterdruk, zijn daarmee nog niet definitief uit beeld", zegt het bedrijf.

Het Noord-Hollandse waterbedrijf PWN ziet ook dat de oproep van zaterdag heeft geholpen. Het verbruik gisteren was iets lager dan zaterdag, maar de vraag naar drinkwater ligt nog altijd 40 procent hoger dan normaal. "Het is vooral belangrijk dat we piekmomenten voorkomen", zegt een woordvoerder.