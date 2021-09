Weer boegeroep voor Tsitsipas na lange toiletpauze: 'Ik houd me netjes aan de regels'

Dat doet hij tot ergernis van veel andere spelers wel vaker. Het leverde de 23-jarige Tsitsipas, die als derde is geplaatst op de US Open, boegeroep op van het Amerikaanse publiek toen hij de baan weer opkwam.

Met een persoonlijk record van 27 aces heeft Stefanos Tsitsipas de derde ronde bereikt van de US Open. De Griekse tennisser won in vier sets van Adrian Mannarino uit Frankrijk: 3-6, 4-6, 7-6 (4), 0-6. En net als in zijn partij tegen Andy Murray nam Tsitsipas een toiletpauze van ruim zeven minuten na het verliezen van de derde set.

"Als ik een regel zou overtreden, ben ik schuldig", vertelde Tsitsipas. "Maar als ik me netjes aan de regels houd, wat is dan het probleem? Na die derde set was ik zo bezweet dat ik me even wilde opfrissen. Volgens mij doe ik niets verkeerd. Soms heb je gewoon even een korte pauze nodig."

Regels

Murray was maandag furieus over het gedrag van Tsitsipas. "Wat doet hij daar allemaal? Dit is gewoon valsspelen!", foeterde Murray op de baan na zijn verloren partij tegen de Griek. En na afloop: "Ik koelde gewoon helemaal af. Hij is gewoon een lachertje. Ik heb mijn respect voor hem verloren."

Mannarino vroeg tijdens de pauze om wat ballen om toch warm te blijven in aanloop naar de vierde set en reageerde na afloop totaal anders dan Murray. "Tsitsipas deed niets verkeerd, want de regels zijn nu eenmaal zo. Maar, ik denk wel dat de regel dan verkeerd is, want het is gewoon niet prettig als de wedstrijd zo lang stilligt."