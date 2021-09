Twee balkons ingestort bij appartementencomplex in Oudenbosch, woningen ontruimd

Aan het Luitenant Looymanshof in Oudenbosch zijn afgelopen nacht twee balkons van een appartementencomplex naar beneden gestort. Bewoners melden aan Omroep Brabant dat er geen gewonden zijn gevallen.

"Gelukkig maar, want je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als zoiets overdag gebeurt", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Wil Mathijsen woont onder de twee appartementen waarvan de balkons instortten. "Normaal zit ik hier altijd met een vriendin", zegt ze. "Dit had heel anders kunnen aflopen."

Het gevaar is mogelijk nog niet geweken. Uit voorzorg zijn 32 appartementen ontruimd, verdeeld over drie verschillende complexen. De bewoners worden tijdelijk opgevangen in een sporthal, meldt de gemeente Halderberge. Eerder vanochtend mochten de bewoners nog in huis blijven. Wel moesten ze hun balkon vermijden.

Harde knal

In het complex waar de balkons instortten, zitten elf appartementen. Een van de bewoners schrok rond 05.00 uur wakker van een harde knal. "We dachten eerst dat er een gasfles was ontploft. Maar toen kregen we via de groepsapp van de buurt mee dat het ging om neergestorte balkons."

Het balkon op de tweede verdieping kwam als eerst naar beneden. Dat nam in de val het balkon eronder mee. Het is nog niet duidelijk waardoor de balkons zijn ingestort.

Het onderzoek naar de constructie van de gebouwen is de verantwoordelijkheid van de eigenaar, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Dat moet snel gebeuren, want wij willen honderd procent zeker zijn dat de mensen veilig zijn."

Klachten

De bewoners zijn geschrokken, maar niet verrast, schrijft Omroep Brabant. Ze zouden jaren geleden al hebben geklaagd over de balkons. "Ik woon hier vier jaar. Toen ik hier net woonde, zei ik tegen de beheerder dat mijn balkon scheurtjes had en een beetje scheef hing. Daar is toen niets mee gedaan", zegt Shiva Kerdel.

Zijn balkon kwam vannacht naar beneden. "Bij ieder piepje en kraakje dat ik nu hoor gaat mijn hart tekeer. Wat kan er nog meer instorten hier?"

De eigenaar van het complex heeft nog niet gereageerd.