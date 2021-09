Boadu stelde Fàbregas gerust: 'Ik ga niet naar Nice, ik kom naar Monaco'

Maar voordat de inkt daadwerkelijk het contract raakte, was Boadu al een paar dagen in Monaco. Op zijn Instagram postte hij een filmpje van achter de schermen van zijn transfer.

"In Monaco is het iets warmer, maar ik heb Nederland wel gemist, hoor." Met een lach meldt Myron Boadu zich in Zeist bij Jong Oranje. Voor het eerst als speler van AS Monaco.

"Achteraf denk je misschien: wow, ik heb Fàbregas ontmoet, maar op zo'n moment is het gewoon je teamgenoot", zegt de 20-jarige Boadu over de Spaanse voetballer die twee keer Europees en één keer wereldkampioen werd.

"Hij wist wie ik was en vroeg of ik naar Monaco zou komen, omdat hij dacht dat ik naar Nice zou gaan. Ik stelde hem gerust en zei dat ik gewoon naar Monaco zou komen", vertelt Boadu.

Daarin zie je Boadu samen met zijn moeder in het vliegtuig stappen, hij doorstaat de medische keuring en maakt kennis op de club, waar hij in de gym een praatje maakt met Cesc Fàbregas, oud-speler van Arsenal en FC Barcelona.

Nice was nooit een serieuze optie voor Boadu. "Het verhaal van AS Monaco sprak me aan. Ik hoorde via Max (Huiberts, technisch directeur AZ, red.) dat ze geïnteresseerd waren en nog geen halfuur later belde mijn zaakwaarnemer dat Monaco geïnteresseerd was."

De snelle aanpak gaf Boadu vertrouwen. "Ze zien veel potentie in me. Ze vertelden dat ze nog een speler zoals ik miste. Dus het is nu aan mij om te laten zien dat ik dat echt ben."

Zware concurrentie

De 20-jarige centrumspits werd op een woensdag gepresenteerd en op vrijdag stond hij al in de basis, thuis tegen Nantes (1-1). Hij kreeg een grote kans, maar kreeg de bal vanuit een lastige hoek niet in het lege doel.

Met Wissam Ben Yedder, vorig seizoen goed voor twintig competitiegoals, en de ervaren Duitser Kevin Volland heeft Boadu zware concurrentie voorin bij Monaco.

"Daarom heb ik deze stap naar een topclub ook gemaakt. Ik wilde graag betere spelers om me heen en met hen de concurrentie aangaan. Ik denk niet zo van: zij zijn bij voorbaat beter. Ik ben daar om me meteen te laten zien."