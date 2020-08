Unilever: verhuizing hoofdkantoor gaat niet door als miljardenboete er komt

Als Unilever een vertrekboete krijgt van 11 miljard euro vanwege de verplaatsing van het hoofdkantoor naar Londen, maakt dat de verhuizing niet de moeite waard. Maar de kans is klein dat zo'n boete wordt opgelegd. Dat schrijft het bedrijf in een document dat voor aandeelhouders bestemd is.

"Echt groot nieuws", noemt GroenLinks-Kamerlid Bart Snels, die het initiatief wetsvoorstel inbracht, deze conclusie op Twitter. "Unilever zegt in Nederland te blijven als mijn initiatiefwet voor de dividendbelasting wordt aangenomen."

GroenLinks vindt dat "bedrijven moeten afrekenen met de Nederlandse samenleving" bij vertrek uit Nederland. Unilever wil zich omvormen naar een Brits bedrijf en het hoofdkantoor verplaatsen naar Londen en dient daarvoor te betalen.

Verhuizing gaat door

Unilever schrijft in het aandeelhoudersdocument op basis van juridisch advies niet te verwachten dat het plan van GroenLinks werkelijkheid wordt. Het druist tegen meerdere internationale verdragen in, concludeert het bedrijf.

Omdat onduidelijk is of, wanneer en hoe het wetsvoorstel ten uitvoer wordt gebracht, gaat Unilever vooralsnog gewoon door met de voorbereidingen om voor het eind van dit jaar een volledig Brits bedrijf te worden, met het hoofdkantoor in Londen.