Wekdienst Tokio: medaillestorm gaat liggen, De Groot bereikt unieke tennisfinale

Wekdienst Dag 9 - NOS/Reuters

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs. Het is rustig wakker worden vandaag. Na het wervelende succes van de afgelopen dagen, is de medaillestorm van de Nederlandse ploeg een beetje gaan liggen. In de landenfinale van het tafeltennistoernooi veroverden Kelly van Zon en Frederique van Hoof wel de zilveren medaille, maar het Nederlandse team was kansloos tegen China. In de eerste partij (het dubbelspel) hadden de Chinezen slechts drie minuten nodig om de eerste set te winnen. Maatje te groot In de twee sets die volgden, deden Van Zon en Van Hoof nog wat terug, maar het mocht niet baten. In de tweede partij van de finale mocht Van Hoof aantreden om er nog een derde wedstrijd uit te slepen, maar ook dat was onbegonnen werk (11-3, 11-2, 11-5). Na afloop was het duo niet ontevreden met zilver. "China is echt nog een maatje te groot voor ons", stelde paralympisch kampioene Van Zon.

Van Zon na zilver in teamwedstrijd: 'China is nog echt een maatje te groot' - NOS

In het rolstoeltennistoernooi bereikte Diede de Groot de finale van het enkelspel. Ze versloeg eenvoudig de Britse Johanne Whiley met 6-4, 6-2. In de andere halve finale verloor Aniek van Koot van de Japanse Yui Kamiji (2-6, 2-6). Dat betekent dat voor het eerst in de geschiedenis de finale in het vrouwenenkelspel geen geheel Nederlandse aangelegenheid is. Het rolstoeltennis staat sinds 1992 op het programma van de Paralympische Spelen en altijd stonden twee Nederlandse vrouwen in de finale. Voetsporen De Groot kan in de finale in de voetsporen treden van Chantal Vandierendonck, Monique van den Bosch, Maaike Smit, Esther Vergeer en Jiske Griffioen. Vijf jaar geleden stond Griffioen tegenover Van Koot in de finale, als duo wonnen de twee rolstoeltennissters goud in het dubbelspel in Rio. Nu kan Van Koot zich opmaken voor de wedstrijd om het brons. De finale en troostfinales worden vrijdag gespeeld.

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters in actie op de Paralympische Spelen - Getty Images

Er wordt nog meer geschiedenis geschreven. Om 11.30 uur spelen de Nederlandse rolstoelbasketbalsters de halve finales tegen Duitsland. Die ontmoeting wordt live uitgezonden op NPO 1, het is voor het eerst dat rolstoelbasketbal rechtstreeks op televisie te zien is. Het commentaar bij de wedstrijd is van Cees van Rootselaar (coach van de paralympische basketbalmannen) en oud-international Marc van de Kuilen. De wedstrijd is ook via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app te volgen. Een ontmoeting om naar uit te kijken, want de basketbalsters hebben nog wel een appeltje te schillen met Duitsland. De vrouwenploeg is zowel Europees als wereldkampioen, maar een paralympische titel ontbreekt nog. Zowel in Londen (2012) als in Rio de Janeiro (2016) hielden de Duitsers de Nederlandse ploeg uit de finale. In Tokio moet het dan toch gaan gebeuren. Medaillekansen Er zijn ook nog medaillekansen vandaag. In het zwemtoernooi gaat Lisa Kruger, met al brons en zilver op zak, op jacht naar een medaille op de 100 meter rugslag (S10). In de series zwom ze de vierde tijd.

Ook de mannen zwemmen de finale van de 100 meter rugslag (S10) met daarin twee Nederlanders: Querijn Hensen en Bas Takken. In de serie zwommen zij de derde en de vierde tijd. Hensen met 1.01.87 en Takken, die woensdag knap zilver pakte op de 400 meter vrije slag, was 0,02 langzamer. Zij beginnen om 10.35 uur aan hun finale, Kruger volgt meteen daarna. De finales zijn te volgen via deze livestream. Pijlsnelle sprinters beginnen aan heats Het atletiektoernooi trappen we om 12.00 uur af met de verspringfinale (T63) van Fleur Schouten. Na de lunch kunnen we ons borst nat maken voor de series van de 100 meter (T64), een onderdeel waarop Nederland traditioneel goed is. De sprintafstanden waren lange tijd het domein van Marlou van Rhijn, maar zij is er in Tokio niet bij. Met Marlène van Gansewinkel, Kimberly Alkemade en Fleur Jong zit het met haar opvolging wel snor. Jong is sinds deze zomer wereldrecordhoudster op die afstand, in juni snoepte ze het record met 0,02 seconde af van Van Gansewinkel. Ook bij het verspringen (T64) deden beide atleten het goed met goud voor Jong en brons voor Van Gansewinkel. De atletiekwedstrijden zijn vanmiddag te volgen via deze livestream. Nog meer tennis De dag wordt afgesloten met tennis. Voor Tom Egberink wacht de halve finales in het enkelspel, hij speelt tegen de als tweede geplaatste Brit Alfie Hewett. Egberink kwam als nummer acht het toernooi binnen.

Jonkies Schröder en Vink verrassen vriend en vijand met dubbelspeltitel - NOS

Het goudhaantje van gister Sam Schröder gaat op voor de gouden eindstrijd bij het enkelspel van de quads. Schröder, die woensdag met dubbelpartner Niels Vink verrassend goud pakte, komt in de finale uit tegen de Australiër Dylan Alcott.