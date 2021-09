Overstromingen en noodtoestand in New York door Ida

Burgemeester De Blasio van New York City heeft de noodtoestand uitroepen. Hij spreekt van historische weersomstandigheden met een recordhoeveelheid regenval. Ook in New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen.

De restanten van orkaan Ida leiden aan de oostkust van de Verenigde Staten tot hevige regenval en wateroverlast. In New Jersey was sprake van een tornado. In Pennsylvania en Delaware werd gewaarschuwd voor tornado's.

In de stad zijn metrostations overstroomd en staan metro's vast tussen stations. De autoriteiten van New York hebben een waarschuwing afgegeven voor plotselinge overstromingen.

Het New Yorkse metronetwerk zegt dat reizigers die vastzitten in de metro het beste in hun rijtuig kunnen blijven zitten. "Dat is de veiligste plek, tenzij de conducteur iets anders meldt."

In New Jersey liep vliegveld Newark onder water, waardoor alle vluchten werden opgeschort. In verschillende staten kwamen tienduizenden mensen zonder stroom te zitten. 114.000 huishoudens in Pennsylvania hadden geen elektriciteit, 78.000 in New Jersey en 30.000 in New York.

Zonder stroom

Orkaan Ida kwam zondag aan land in Louisiana, in het zuiden van de Verenigde Staten. Daar leidde de orkaan tot veel schade aan onder meer het elektriciteitsnetwerk. Honderdduizenden inwoners van de staat zitten nog altijd zonder stroom; waarschijnlijk duren de herstelwerkzaamheden nog weken. Het dodental door Ida staat inmiddels op zes.

De orkaan trok van Louisiana verder naar het noorden, inmiddels afgezwakt tot tropische storm. De restanten van Ida hebben nu dus de noordoostkust van de VS bereikt.